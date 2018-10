Med žrtvami strelskega napada tudi 97-letna ženska

Lokalne oblasti so v nedeljo izdale seznam enajstih žrtev, med katerimi sta tudi dva brata in zakonski par. Večinoma gre za starejše posameznike, najmlajša žrtev je 54-letni možakar, najstarejša pa 97-letna ženska.

Trump je sicer 46-letnega osumljenca opisal kot "manijaka" in predlagal, da bi ZDA okrepile tudi izvrševanje smrtnih kazni za tovrstna dejanja. "Ti ljudje morajo plač ati končno ceno. Ta dejanja se morajo ustaviti," je dejal. Predsednik je napovedal tudi obisk Pittsburgha in odredil svojim uradnikom, da na vladnih poslopjih ameriške zastave spustijo na pol droga.

Župan Peduto pa je na to odvrnil: "Po mojem mnenju je pristop, ki ga moramo ubrati v zvezi s tem, usmerjen v to, kako iz rok tistih, ki želijo sovraštvo izraziti z umori ljudi, vzeti pištole, ki so skupni imenovalec vsakega množičnega streljanja v Ameriki."

Opremljen s štirimi kosi strelskega orožja

Lokalne oblasti so v nedeljo razkrile še nekaj novih podrobnosti o tragičnem dogodku, ki je pretresel tudi mednarodno javnost. Osumljenec, ki je v notranjost sinagoge vkorakal v času sobotnega dopoldanskega obreda, je med napadom govoril celo o genocidu in želji ubiti pripadnike judovske vere, pri tem pa uporabil tri polavtomatske pištole Glock 57 in puško AR-15. V sinagogi je bil približno 20 minut, ko je odhajal, je naletel na policiste in nato streljal tudi na njih. Še preden se je predal oblastem, je bil tudi sam ranjen. Kriminalisti so izključili možnost, da je imel pri tem sostorilce.

"Če bi Bowersu uspelo zapustiti sinagogo, bi bili najverjetneje priča dodatnin žrtvam," je povedal Robert Jones, posebni agent FBI in vodja izpostave v Pittsburghu.

Že v soboto je bil iz bolnišnice izpuščen eden izmed štirih ranjenih policistov, enega so odpustili v nedeljo, druga dva pa bosta morala ostati še nekaj časa na zdravljenju. Med ostalimi ranjenimi, ki so jih pripeljali v lokalno bolnišnico, sta dve osebi še vedno v kritičnem stanju, ena pa je stabilna.