Medenke voščenke: podjetniški hit za male in velike umetnike

Podjetniki preteklih sezon oddaje Štartaj, Slovenija! so tudi v tem čudnem obdobju zavihali rokave in razvijali nove produkte, ki so že na Sparovih policah. Aljaž Tršar in Miha Jedlovčnik združujeta slovensko tradicijo in podjetništvo. Osnova za izdelke je domač slovenski med, iz katerega nastajajo zdrave sladkarije in namazi. Tokrat bosta kupce poskušala navdušiti z barvnimi voščenkami za male in velike umetnike, ki so izdelane iz 100-odstotno naravnih sestavin.