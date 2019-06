Medetnično nasilje: vsaj 41 mrtvih v napadu na vasici v Maliju

Vsaj 41 ljudi je bilo ubitih, ko so neznani napadalci na motorjih napadali dve vasici Yoro in Gangafani 2 v osrednjem Maliju. Žrtve so v večini pripadniki etnične skupine Dogonov, je po poročanju Reutersapotrdil Issiaka Ganame, župan vasi Yoro.

"Okoli 100 oboroženih moških na motorjih je nenadoma vdrlo v Yoro in začelo streljati na prebivalce. Nato so nadaljevali do vasi Gangafani 2, ki leži približno 15 kilometrov stran," je povedal Ganame.