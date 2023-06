Starejši od 65 let so pogosto žrtve nasilja, psihičnega, fizičnega in ekonomskega. Svojci jim jemljejo pokojnine, ponarejajo oporoke, izklapljajo ogrevanje, nad njimi so nasilni tudi zaposleni v institucijah, v bolnišnicah, domovih za ostarele. Različne oblike nasilja doživlja vsaj 60 tisoč starejših. Kako ga prepoznamo in kako se proti njemu lahko borimo?