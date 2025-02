Zdravniške napake: kako izboljšati varnost pacientov?

"Ne gre za zdravniško napako, lahko pa je odgovornost na strani medicinske sestre." To po končanem nadzoru, ko so zaradi zamenjave vzorcev posledično napačnemu pacientu odstranili želodec in domnevni rakast tumor, ugotavlja Zdravniška zbornica. In podoben zaključek tudi pri zamenjavi vzorcev tkiv prostate in operacije zdravnik ni naredil nič narobe, saj pri delu sploh ni sodeloval. Takšne napake so vsakodnevne, a s kakšnimi ukrepi jih odgovorni po novem preprečujejo in kako varni sploh so pacienti?