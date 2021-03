Medicinski sestri med zdravljenjem bolnike okradli za več kot pet tisoč evrov

"Sramota, nezaslišano, nesprejemljivo," so odzivi na dogajanje v nekoč najuglednejši bolnišnici na Hrvaškem, kliničnem centru Dubrava v Zagrebu. Po anonimnem pismu zdravnice o katastrofalnih razmerah v bolnišnici zaradi slabe higiene in pomanjkanja hrane med bolniki je sledil še škandal o zabavah medicinskega osebja sredi najhujše pandemije. Zdaj Dubravo pretresa še odkritje tatvin dveh medicinskih sester. Medtem ko so se covidni bolniki na respiratorjih borili za življenje, sta jim kradli denar, bančne kartice, mobilne telefone in nakit.

