Mediji postali tarča žaljivk in groženj

Ravno na protestih se je izrazito pokazalo, da smo sedaj tudi mediji postali neposredna tarča razjarjenih protestnikov. Izžvižgavanje, obsojanje z različnimi psovkami in celo pljuvanje, vse to so doživeli novinarji. Na začetku epidemije so bili tarča žaljivk in groženj predstavniki vlade, za tem zdravstveni delavci, zdaj pa tudi predstavniki medijev. Koliko časa se bo to nasilje še stopnjevalo, kdo bo naslednja tarča in kakšne posledice bo tako nestrpno vedenje pustilo na družbi?