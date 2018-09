Nad Grčijo se seli hudo neurje, oblasti skrbijo migrantski centri

Strokovnjaki zaenkrat napovedujejo, da naj bi se hitrost vetra gibala med 120 in 150 kilometri na uro, večje moči od napovedane pa naj ne bi dosegla, saj je Sredozemsko morje relativno majhno in zaprto, zato vetrovi tudi nimajo veliko manevrskega prostora, da bi se jačali.

Čeprav mediteranski orkani nosijo ime "orkani" pa se po uničujoči moči običajno ne morejo kosati s tistimi, ki se razvijejo na Atlantiku in Tihem oceanu. Vseeno so nevarni. Nazadnje je takšen medikan leta 2017 v Grčiji povzročil hude poplave in vzel 20 življenj. Po zadnjih napovedih naj bi neurje obšlo Jadran, če bi prišlo do spremembe poti, pa bi bila mogoča ponovitev scenarija iz leta 2008, ko je neurje Faust prizadelo južno Dalmacijo.