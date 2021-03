Mednarodna kriminalistična preiskava: V Sloveniji 19 osumljenih

V Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini je potekala obsežna mednarodna kriminalistična preiskava zaradi domnevno milijonskega pranja denarja. Glavni organizator spornih poslov naj bi bil Rok Snežič, vsaj še do nedavnega dober prijatelj Janeza Janše. Pod lupo bosanskih kriminalistov naj bi preiskava med drugim potekala tudi na naslovu Dijane Đuđić, znane iz afere v zvezi s 450 tisoč evrov visokim posojilom stranki SDS – ta naj bi Snežiču pomagala pri spornih poslih. Skupno je bilo na delu 100 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistov z več policijskih uprav.

