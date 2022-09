Mednarodni dan demence: Slovenija še vedno brez sistemske ureditve za obvladovanje

Demenca je epidemija sodobnega sveta in zelo verjetno je, da veste za koga, ki se bori s to tiho in zahrbtno boleznijo, ali pa poznate svojce, ki s takšno osebo živijo. 21. septembra je mednarodni dan demence, ki jo simbolizira vijolična pentlja. V Sloveniji po navedbah strokovnjakov z demenco živi povprečno 43.000 ljudi. Do leta 2050 bo v povprečju še 42.000 ljudi z demenco potrebovalo podporo po diagnozi. In čeprav se o bolezni veliko govori, je ta na žalost še vedno stigmatizirana. Predsednica društva Spominčica Štefanija Lukič Zlobe je na lastni koži izkusila, kako zahrbtna je demenca.