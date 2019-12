Mednarodni dan invalidov: sočutje do sočloveka pomaga bolj kot kup zdravil

3. december je mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Velikokrat so invalidi stigmatiziran del družbe, zato jih ob njihovem dnevu Združeni narodi spodbujajo k dejavnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog v družbi. Pomembno vlogo k boljšemu življenju invalidov imajo tudi prostovoljci. Obiskali smo Uri Soča, kjer prostovoljci skrbijo, da popoldnevi pacientom hitreje minevajo.