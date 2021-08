Mednarodni dan piva: povprečen Slovenec na leto popije 26 litrov piva

Veselijo in praznujejo vsi ljubitelji piva, lastniki pivnic, hmeljarji in pivovarji, saj je danes mednarodni dan piva. Njegovi ljubitelji se z njim najraje hladijo v poletnih mesecih, pravi navdušenci pa ga imajo v hladilniku tudi pozimi. Povprečen Slovenec namreč na leto popije 26 litrov piva. V Pivovarni Laško Union smo degustirali več slovenskih piv in se pogovarjali s pivovarji, ki jim je čas epidemije otežil poslovanje.