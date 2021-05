Med epidemijo so brez pomisleka priskočili na pomoč tudi dijaki in vozniki

Z obeleževanjem mednarodnega dneva prostovoljstva opozarjamo, da vsak nov dan s prostovoljstvom prinaša priložnost, da sprožimo spremembe v skupnosti, v kateri živimo. Koristi, ki jih prostovoljstvo prinaša skupnosti, so številne: krepitev družbenih vrednot, aktivno državljanstvo, boljša vključenost mladih v družbo, razvijanje ustvarjalnosti in strpnosti. To se je še posebej pokazalo v času epidemije, ko so številni ljudje v svojem prostem času brez pomisleka priskočili na pomoč tam, kjer so jih potrebovali.

