Lani je 2,6 milijona otrok v EU živelo v revščini

Danes je mednarodni dan boja proti revščini. Združeni narodi ob tem opozarjajo na kršitve človekovih pravic oseb, ki živijo v revščini. V državah članicah EU se je revščina v zadnjem letu nekoliko zmanjšala, a nevladne organizacije opozarjajo, da to ni nujno razvidno na terenu. Še posebej ranljivi, živeči v revščini, so otroci in starejši.

V zadnjih letih se revščina zmanjšuje

V preteklem letu sta revščina ali socialna izključenost po podatkih Eurostata ogrožala 112,9 milijona ljudi oziroma 22,5 odstotka prebivalstva Evropske unije, kar je sicer eno odstotno točko manj kot leto prej in tako kaže na trend zmanjševanja revščine v zadnjih letih.

Revščini ali socialni izključenosti so najbolj izpostavljeni ljudje v Bolgariji in Romuniji, najmanj pa na Češkem in Finskem. V Sloveniji sta leta 2017 revščina ali socialna izključenost ogrožali 345.000 oseb oziroma 17,1 odstotka prebivalstva, leta 2008 pa 361.000 oseb oziroma 18,5 odstotka.

Lani je po podatkih Eurostata v EU 2,6 milijona otrok živelo v hudi revščini, več kot 10 milijonov otrok pa se je srečevalo s hudo materialno prikrajšanostjo. Kot še kaže poročilo Agencije EU za temeljne pravice, so določene skupine otrok, kot so romski otroci in migranti, izpostavljene večjemu tveganju revščine kot otroci v splošni populaciji.

Posebej ranljivi so otroci in starejši

Tudi v Slovenski karitas opozarjajo, da so posebej ranljiva skupina otroci, ki odraščajo v revnih družinah. "Minimalni dohodki staršev ali prebijanje iz dneva v dan s pomočmi otrokom ne morejo zagotovili enakih izhodiščnih možnosti, kot jih imajo njihovi sovrstniki,"so opozorili. Zato je nujna podpora mladim družinam, da ustvarijo primerno okolje za razvoj otrok in njihovo vključevanje v družbo. Ob tem slovenske kandidate za volitve v Evropski parlament, ki bodo maja naslednje leto, pozivajo, da se zavežejo za boj proti revščini, neenakostim in socialni izključenosti.

Karitas je lani razdelil več kot 3400 ton osnovne hrane. V povprečju so s tem zagotovili največ dvomesečno pokritost socialno ogroženega gospodinjstva z najbolj osnovno hrano. Letos se je v Sloveniji kljub gospodarski rasti in zmanjševanju števila brezposelnih že do poletja na Karitas po pomoč s hrano in pri plačilu položnic obrnilo skoraj 70.000 ljudi.