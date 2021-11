Pred tremi tedni je svet šokirala novica, da je kitajska teniška igralka Peng Šuai pogrešana. Potem ko so se minuli teden dokazi, da je s Kitajko vse v redu, pojavljali predvsem v kitajskih medijih, je Mednarodni olimpijski komite potrdil, da so z njo uspeli navezati stik. Pojasnila je, da je z njo vse v redu in da prosi za zasebnost.