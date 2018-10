V bližino Natove vaje prihaja tudi ruska mornarica

Opozorilo, da bo v mednarodnih vodah pred obalo Norveške potekala vaja ruske mornarice, je v ponedeljek objavila norveška uprava za varnost v letalskem prometu Avinor. Šlo naj bi za območje zahodno od mest Kristiansund, Molde in Alesund.

"To ni nič dramatičnega. Zabeležili smo si in bomo spremljali ruske vaje," je dejal norveški obrambni minister Frank Bakke-Jensen .

Norveška vojska naj bi bila sicer o izvedbi vaje v mednarodnih vodah zahodno od njihove države že seznanjena. Zatrdili so tudi, da ruske vaje ne bodo vplivale na izvedbo Natove vaje Trojni stik, ki se je začela prejšnji četrtek, trajala pa bo do 7. novembra.

Nato: Ruske sile pogosto izvajajo vaje tudi v bližini Norveške

Tudi pri zavezništvu so bili obveščeni o ruski vaji, in sicer prejšnji teden, je potrdil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Pojasnil je, da je Rusija prisotna na severu, tudi v bližini Norveške, ter da ruske sile pogosto izvajajo premike in vaje. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo ruske vaje izvedene varno.