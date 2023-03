Po težavah Credit Suisse evropski in slovenski bančni sistem stabilna

Ali se lahko dogajanje s švicarsko banko Credit Suisse, ki jo je, potem ko je z reševanjem pohitela tudi švicarska država, prevzela druga švicarska banka – UBS, prelije tudi na banke v evro območju? To je vprašanje za okoli tri milijarde evrov, za kolikor bo UBS prevzel Credit Suisse. Vsak dan od padca ameriške banke SVB je švicarska banka v zadnjem tednu zabeležila po 11 milijard evrov dvigov denarja komitentov dnevno, kar je švicarske oblasti dobesedno čez vikend pahnilo v sprejemanje hitrih odločitev. Medtem pa Banka Slovenije danes miri, da sta kljub bančnim pretresom v ZDA in Švici evropski in slovenski bančni sistem stabilna.

