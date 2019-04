Medtem ko je večina jedla špagete, je mala migrantka dobila pločevinko

Italijo je pred dnevi pretresla zgodba deklice, ki je za šolsko kosilo dobila ’slabši’ obrok od ostalih učencev. To naj sicer ne bi bil prvi primer, saj so se že pred časom na družbenih omrežjih pojavljale zgodbe o ’drugorazrednih šolarjih’, tokrat pa je zgodba dosegla tudi večje tuje medije, saj je na problem razslojevanja otrok v nekaterih osnovnih šolah opozoril italijanski nogometaš in član nogometnega kluba Inter, Antonio Candreva .

Ko je izvedel, da je učenka iz migrantske družine na eni od šol v Veroni dobila slabše kosilo od ostalih otrok, ker je njena družina revnejša in se preživlja s pomočjo državne pomoči, zaradi česar manj plačuje za šolske obroke, je stopil pred medije in napovedal, da bo deklici plačal polno vrednost šolskih obrokov, kar ji bo zagotovilo enake obroke, kot jih imajo njeni sošolci in sošolke. Gre za lepo gesto nogometnega zvezdnika, a problematike, ki v diskriminatoren položaj postavlja vedno več otrok priseljencev, ne bo rešila.

Lokalne oblasti očitke, da gre za kršenje človekovih pravic, zavračajo. Še več, v svoj zagovor mestni veljaki in tudi ravnatelj šole zatrjujejo, da so tak ukrep sprejeli, ker so bili tisti, ki plačujejo zneske za prehrano v celoti, diskriminirani, saj so otroci za nižji znesek dobili enak obrok. S tem ukrepom ’slabšega obroka’ so zgolj ’popravili’ položaj staršev, ki v celoti plačujejo obroke, so prepričani župani. Eden je celo dejal, da bi v primeru, če ne bi začeli uvajati cenejših obrokov, trpela prehrana vseh otrok, saj jim grozi, da zaradi številnih revnejših družin, ki ne zmorejo plačevati celotnega obroka, ne bo dovolj denarja za ostale.

Takšna šolska politika ’dvojne prehrane’ je v Italiji zelo razširjena in je vedno bolj odraz desničarske vlade, ki je zelo nenaklonjena migrantom.