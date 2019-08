Medtem ko so gnezda polna lastovičjih mladičev, jih nekdo uničuje

Agencija za okolje ima pristojnosti za izdajo dovoljenj za odstranitev gnezdišč, ki si jih ustvarijo lastovke. Ob tem je treba poudariti, da takšna dovoljenja izdajajo izključno za čas, ko v njih ni ptičjih družin oziroma jajc ali mladičev. Vendar, kljub temu da so ravno v tem času gnezda polna mladičev, naj bi nekdo uničil več deset lastovičjih gnezd, pri tem pa so mladiči poginili. Kaj odgovarjajo iz Tuša in Term Olimia, kjer so se uničenja zgodila?