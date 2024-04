Zaveza ministrov v boju proti medvrstniškemu spletnemu nasilju

Več kot polovica osnovnošolcev in srednješolcev je že doživela vsaj eno obliko spletnega nasilja, zaradi katerega so mladi vedno bolj anksiozni, depresivni in izolirani. Če o fizičnem nasilju veliko govorimo, saj danes posnetki hitro zakrožijo po spletu, pa prav nasilje, ki se dogaja tam, ostaja skrito, a je v velikem porastu. In kaj storiti? Začne se doma, pri vzgoji. In nadzoru ter izobraževanju. Svojo pot začenjajo tudi ministrstva, kar šest njih. Ministri so se danes zavezali, da bodo storili več v boju proti medvrstniškemu spletnemu nasilju.