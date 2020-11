V Veliki Britaniji in po svetu odmeva ganljivi članek Meghan Markle, žene britanskega princa Harryja, v katerem je razkrila, da sta julija letos pričakovala drugega otroka, a sta ga na žalost izgubila. V članku je poleg bolečine ob izgubi otroka pronicljivo opisala tudi to nenavadno, nenormalno in nevarno leto, ki ga doživljamo skoraj vsi.