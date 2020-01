Potem ko sta na kraljevem dvoru za šok poskrbela Meghan in Harry, je Meghan že spakirala prtljago in se vrnila v Kanado k svojemu sinu Archieju, ki je medtem v varstvu njene prijateljice in varuške. Harry ostaja v Veliki Britaniji, kjer se z njuno novico o izstopu iz ožjega kroga kraljeve družine verjetno marsikdo ne more sprijazniti, še posebej ne kraljica.