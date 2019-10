Mehičani zahtevajo konec nasilja, ki je zahtevalo že na tisoče življenj

Mehičani se bojijo novega vala nasilja. Tako med največjim narkokartelom Silnoa in mehiškimi varnostnimi silami kot tudi med samimi rivalskimi mamilarskimi tolpami. Mnogi se bojijo, da bo neuspela aretacija enega od El Chapovih sinov uvod v zaostritev sovražnosti. Na ulicah je vse več do zob oboroženih policistov in vojakov ter prebivalcev, ki na protestih zahtevajo konec nasilja.