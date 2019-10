Po aretaciji sina El Chapa izbruhnil strelski spopad med policijo in kartelom

Mehiške oblasti so v četrtek aretirale sina mehiškega narkokralja El Chapa, ki je bil v Združenih državah Amerike obsojen na več kot 30 let zapora, med drugim zaradi pranja denarja in tihotapljenja drog – aretacija Ovidia Guzmana Lopezapa je sprožila spopade s policijo.

Ovidia Guzmanaje policija odkrila med rutinsko preiskavo v stanovanjskem poslopju v mestu Culiacan – po očetovi aretaciji naj bi prevzel pomembno in vodilno vlogo znotraj kartela Sinaloa, ki predstavlja največjega dobavitelja drog v ZDA. Tam ga iščejo zaradi obtožb, povezanih z drogo.

Po njegovi aretaciji so člani kartela po poročanju tujih medijev napadli policijo v poskusu osvoboditve Ovidia Guzmana. Policija se je bila prisiljena umakniti brez Ovidia. Iz mesta s približno 750.000 prebivalci poročajo o strelskem spopadu med policijo in člani kartela, gorečih avtomobilih na ulicah in lokalnih prebivalcih, ki so bežali pred spopadi. Ti so sprva izbruhnili v popoldanskih urah v bližini tožilstva, ko so zamaskirani moški blokirali cesto in začeli streljati – prestrašeni vozniki pa so bežali iz avtomobilov. Boji so se razširili na več lokacij po mestu.