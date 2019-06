Mehika na mejo z ZDA poslala 15.000 vojakov za upravljanje migracij

Za to, da občutno zmanjšajo število migrantov, ki pridejo do ameriško-mehiške meje, imajo 45 dni časa. Če jim to ne bo uspelo, bo Mehika razglašena za varno državo. To pomeni, da bodo morale že tamkajšnje oblasti obravnavati prošnje za azil.

ZDA so to zahtevale že takoj, Mehika pa je to zavračala. Washingtonu so predlagali, da določijo časovno obdobje, v katerem bodo ugotovili, ali bodo mehiški ukrepi učinkoviti. Če ne bodo, bodo znova sedli za mizo in sprejeli morebitne dodatne ukrepe.

S tem, ko sta državi dosegli dogovor o migracijah, se je Mehika izognila carinam, s katerimi ji je grozil ameriški predsednik Donald Trump. Če državi ne bi dosegli dogovora, bi Washington proti Mehiki uvedel petodstotne carine na izvoz v ZDA, nato pa jih povečeval po pet odstotnih točk do 25 odstotkov.