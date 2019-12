Mektić: Nigerijska študenta odhajata domov, bojita se hrvaške policije

Abi Uchenna Alexander in Eboh Kenneth Chinedua sta 12. novembra pripotovala v Pulj, kjer sta se udeležila svetovnega univerzitetnega prvenstva. Kot sta povedala, sta po koncu tekmovanja prispela v Zagreb, kjer ju je na ulici zaustavila in nato pridržala policija.Nigerijca so prepeljali do meje z BiH, vanju usmerili orožje in jima ukazali, naj prečkata mejo ali pa bodo streljali. Naposled sta končala v migrantskem taborišču v Veliki Kladuši.

To je sicer zgodba Nigerijcev, medtem ko hrvaške oblasti trdijo, da je študentska delegacija le poskušala nelegalno prebegniti v Evropo. "V Zagrebu sta poravnala vse račune, vzela stvari in dokumente ter odšla neznano kam. Prav tako nismo zabeležili njunega izstopa iz države, zato ne moremo govoriti o okoliščinah njunega prihoda v BiH,"se je odzvala tiskovna predstavnica hrvaškega ministrstva za notranje zadeve Marina Mandić.