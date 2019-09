Mektić sporočil hrvaški strani: To bomo ustavili tudi za ceno konflikta

Minister za varnost BiH je znova obtožil hrvaško policijo, da nezakonito vstopa na ozemlje njegove države z namenom vračanja nezakonitih migrantov. Zagrozil je, da bo BiH to preprečila za vsako ceno, tudi če bo to pripeljalo do konflikta s Hrvaško.

Minister za varnost Bosne in Hercegovine Dragan Mektić je napovedal, da bodo na mejo postavili policiste, ker ne dovolijo nobenim tujim vojaškim ali policijskim silam, da vstopajo na ozemlje BiH. V skladu z ustavo BiH in njenimi zakoni imajo nalogo, da zaščitijo integriteto državnega ozemlja, je poudaril. Po njegovih besedah je Hrvaška povsem prenehala izvajati meddržavni sporazum o vračanju nezakonitih migrantov in je prešla na ilegalna dejanja. "Za to obstajajo dokazi. Ne bomo več dovolili kršitev ozemeljske celovitosti BiH. Prisiljeni bomo ukrepati za ceno konflikta," je izjavil Mektić v pogovoru za regionalno televizijo N1. Dodal je, da BiH ne more samo mirno opazovati, ko prehajajo njeno mejo. "Sporočam hrvaški strani: To bomo ustavili tudi za ceno konflikta," je dejal. BiH trdi, da imajo dokaze, da hrvaška stran nezakonito vrača migrante čez mejo. FOTO: zurnal.info Ponovil je, da imajo tudi pričevanja o domnevnem "hudem trpinčenju" ilegalnih migrantov s strani hrvaške policije. Spomnil je, da je Hrvaška po pritiskih medijev in drugih držav priznala, da izvaja strategijo zavračanja nezakonitih migrantov, t. i. pushback. Mektić je dodal, da nimajo pripomb na ravnanje srbskih in črnogorskih policistov ob meji z BiH. Izpostavil je, da vzhodni sosedi BiH, Srbija in Črna gora, ne kršita ozemeljske celovitosti BiH. Med drugim je dejal, da načrtujejo razbremenitev pritiska migrantov v unsko-sanskem kantonu na severozahodu države ob meji s Hrvaško. Zaprli naj bi dva migrantska centra v tem kantonu in migrante premestili v novi večji center za 1500 oseb, ki bo v drugem delu Federacije BiH, je napovedal. Povedal je tudi, da oblasti srbske entitete Republike srbske ne dovolijo izgradnje novega centra na svojem ozemlju ter da je predsedstvo BiH zaenkrat zavrnilo vse njegove predloge za dodatne ukrepe, ki bi okrepili boj proti ilegalnim migracijam, kot so pomoč vojske, postavljanje žice na meji in premestitev centrov za migrante.