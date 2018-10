Melania: Obtožbe je treba podkrepiti z dokazi

Intervju je nastal med Melaniinim prvim samostojnim obiskom v tujini. Podobno mnenje glede spolnega nadlegovanja in zlorab je pred izrekla že leta 2016.

"Seveda stojim za ženskami, vendar morajo pokazati dokaze. Ne morete kar tako kazati s prstom na nekoga in trditi "bila sem spolno zlorabljena" ali "ta mi je storil to",ker gredo včasih mediji predaleč in na koncu nastanejo izkrivljene zgodbe, kar ni prav," je poudarila Melania.

Obtožbe o neprimernem spolnem vedenju so se sicer med predsedniško kampanjo vsule tudi na Trumpa, ko je vsaj 13 žensk trdilo, da se je do njih vedel neprimerno. Tudi takrat je Melania dejala: "Vsako takšno obtožbo mora obravnavati sodišče. Obtožiti kogar koli brez dokazov - naj bo moški ali ženska - je nepošteno in škodljivo."

Razprava o nesprejemljivem spolnem vedenju se je v ZDA in po svetu razplamtela z nastankom gibanja #MeToo. Medtem ko podpornice menijo, da je prav in za žrtve osvobujoče, da razkrijejo moške, ki so se do njih kadar koli vedli neprimerno, nasprotniki menijo, da se vse skupaj spreminja v lov na čarovnice. Trump pa je glede tega dejal, da se "uničuje življenja z desetletja starimi obtožbami" in se vprašal, zakaj žrtve čakajo tako dolgo, preden razkrijejo svojo zgodbo. Strokovnjaki sicer menijo, da je to v veliko primerih posledica strahu ali sramu, ki ga pri žrtvah pustijo takšni dogodki.

Melania je sicer še poudarila, da je potrebno, da se žrtvam nasilja zagotovi pomoč.