Melania: Osredotočite se na to, kar počnem, ne na to, kako sem oblečena

Pred mogočno Veliko sfingo v Gizi se je ameriška prva dama Melania Trump prvič v okviru samostojne afriške turneje razgovorila o številnih temah. Med drugim novinarji niso mogli mimo trenutno ene najbolj vročih tem v ZDA – kandidature Bretta Kavanaugha za vrhovnega sodnika. Ta se namreč sooča z obtožbami o spolnem napadu. Melania je stopila v bran moževemu izboru in dejala, da je Kavanaugh "visoko kvalificiran". Obenem se je na nek način postavila tudi na stran domnevne žrtve spolnega napada Christine Blasey Ford. "Vesela sem, da smo prisluhnili Fordovi," je dejala prva dama ZDA. Ko so jo vprašali, ali verjame Fordovi, ki Kavanaugha obtožuje, da jo je v mladih letih napadel, je Melania taktno odgovorila: "Menim, da moramo pomagati vsem žrtvam ... Sem proti kakršnim koli zlorabam ali nasilju."

'Ne strinjam se vedno s tem, kar tvita'

Novinarje je zanimalo tudi, kako prva dama gleda na pikre in žaljive komentarje soproga Donalda Trumpa, ki jih ta pogosto objavlja na družbenem omrežju Twitter. "Ne strinjam se vedno s tem, kar tvita in mu to tudi iskreno povem ... Zelo pomembno je, da izrazim svoje občutke," je dejala Melania. Ko so jo vprašali, ali je kdaj predsednika prosila, naj odloži svoj telefon, je z nasmehom odgovorila: "Da."

Melania je izkoristila trenutek z novinarji, da je javnost pozvala, naj se ne obremenjujejo preveč s tem, kako je oblečena. "Rada bi, da bi se osredotočili na to, kar počnem, ne na to, kako sem oblečena," je poudarila. Njen modni izbor namreč vedno pritegne veliko zanimanja ljudi, pojavijo pa se tudi različne primerjave in komentarji. Ko je denimo v Keniji nosila belo čelado, je na družbenih medijih završalo, češ da njena oprava preveč spominja na čase kolonializma v Afriki.

Z obiskom Egipta Melania zaključuje svojo petdnevno turnejo po štirih afriških državah – Gani, Malaviju, Keniji in Egiptu. Kot je dejala, je bilo njeno sporočilo obiska: "Mar nam je – in radi bi pokazali svetu, da nam je mar."