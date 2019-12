Prva dama ZDA, naša Melania Trump, je poskrbela za prijetnejšo plat vrha Nata v Londonu. Pokazala je tudi svojo čustveno in dobrodelno plat. Z otroki ene od londonskih osnovnih šol je izdelovala darila in se skupaj z njimi zabavala ob manjšem koncertu, ki so ji ga pripravili, nad Melanio Trump, vidno navdušeni otroci.