Melania bi odpustila pomočnico Trumpovega svetovalca

Da bi morala biti Mira Ricardel odpuščena, je Melania Trump sporočila prek svoje predstavnice za stike z javnostmi. "Stališče pisarne prve dame je, da si (Ricardelova) več ne zasluži časti, da dela za to Belo hišo," je Melaniino želj o sporočila Stephanie Grisham .

Ozadje Melaniine odločitve sicer naj ne bi bilo povezano s politiko. Boltonova pomočnica naj bi si pri Melanii prislužila negativni sloves predvsem med nedavno afriško turnejo, ki je bila tudi prva Melaniina samostojna turneja v tujini. Ricardelova naj bi se namreč sprla z Melaniino ekipo zaradi sedežnega reda na letalu in zaradi porabe sredstev Sveta za nacionalno varnost. Melania naj bi bila nezadovoljna, ker naj bi ji skušala Ricardelova zmanjšati sredstva za afriško turnejo, piše Reuters.

Ricardelova je na funkciji slabih sedem mesecev, njen odhod pa bi pomenil, da bo svetovalec za nacionalno varnost John Bolton ostal brez ene ključnih pomočnic in zaveznic v administraciji, saj naj bi bila oba nagnjena k birokratskim spopadom.

Melania sicer ni prva ameriška prva dama, ki se ni razumela z zaposlenimi v Beli hiši. Najbolj znan je bil sovražen odnos med nekdanjo prvo damo Nancy Reagan in takratnim vodjo zaposlenih v Beli hiši Donaldom Reganom. Toda, Melania je prva žena ameriškega predsednika, ki je moža pozvala, naj odpusti člana administracije.

Mira Ricardel ima hrvaške korenine. Njen oče Petar Radielović, sicer iz Breze v Bosni in Hercegovini, je preživel Pliberški pokol. Iz Avstrije se je leta 1954 preselil v Nemčijo, kjer se je poročil z Nemko Brigitte. Par pa se je nato leta 1956 preselil v ZDA, kjer sta vzgojila dva otroka. Mira in njen brat Marko sta odraščala v Pasadeni v Kaliforniji, doma pa so govorili tudi hrvaško.