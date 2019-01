Melanii 'zajetna odškodnina' zaradi laži: Opravičujemo se!

Neresnične navedbe so se pojavile v članku "Misterij Melanie", ki je bil objavljen prejšnjo soboto, zdaj pa je časnik priznal, da so se v besedilu pojavile "številne napake o soprogi Donalda Trumpa, ki nikoli ne bi smele biti objavljene", piše britanski Guardian.

Članek je obljubljal, da bo razkril resnico "o najbolj skrivnostni in enigmatični" prvi dami, besedilo pa naj bi temeljilo na "intervjujih s sodelavci Bele hiše, sošolci iz Slovenije in fotografi".

Melania Trump in njena ekipa so časnik hitro opozorili na nepravilnosti in poravnava se je zgodila presenetljivo hitro. Članek je sicer spisala ameriška novinarka Nina Burleigh, ki piše tudi za Newsweek in je avtorica knjige Golden Handcuffs: The Secret History of Trump’s Women. Časnik je članek umaknil iz svoje spletne izdaje in v tiskani različici objavil obsežno opravičilo.

Med drugim so zapisali, da "oče gospe Trump ni zastrašujoč in ni kontroliral družine. Gospa Trump študija ni prekinila zaradi izpita, kot navaja članek, ampak zaradi mednarodne manekenske kariere. Gospa Trump ni imela težav s kariero, preden je poznala gospoda Trumpa in ta ni poskrbel za njen uspeh".

"Strinjamo se, da je bila uspešna manekenka, preden je spoznala soproga, niti ni imela težav s tem, da dobi delo. Prav tako sta se Trumpova spoznala leta 1998 in ne 1996, kot trdi članek. Prav tako v članku ne drži, da se je njena družina preselila v stavbe, ki so v lasti Donalda Trumpa, niti da je prva dama jokala na noč volitev," so še priznali. Ter dodali: "Prvi dami in njeni družini se opravičujemo za zadrego, ki so jo povzročile navedbe."