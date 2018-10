Melania Trump v Gani opravila tradicionalno pitno daritev

Prva dama ZDA Melania Trump je obisk v obalnem mestu Cape Coast začela v Obamovi dvorani v palači Emintsimadze, kjer se je sestala z vodjo lokalne etnične skupine Fante. Dvorana je ime dobila po nekdanjem ameriškem predsedniku Baracku Obami , ki je utrdbo sužnjev s soprogo Michelle in hčerkama obiskal leta 2009, v prvem letu svojega predsednikovanja. Obama je izkušnjo takrat primerjal z obiskom koncentracijskega taborišča.

Slovesnosti ob prihodu prve dame ZDA se je udeležilo več lokalnih predstavnikov, ki so bili oblečeni v barvita tradicionalna oblačila, v palači pa so bile poleg ganskih razobešene tudi ameriške zastave.

Turnejo po črni celini bo Melania Trump v naslednjih dneh nadaljevala v Malaviju, Keniji in Egiptu.

Pod drobnogledom tudi zaradi izbire oblačil

48-letna nekdanja manekenka, ki je od prihoda v Belo hišo med drugim pod drobnogledom tudi zaradi svoje izbire oblačil, je za današnji ogled obalnega mesta izbrala jakno olivne barve, bež hlače ter salonarje z visoko peto v barvi čokolade.

Prva dama ZDA je obisk v Gani in s tem afriško turnejo začela v torek. V prestolnici Akra je najprej obiskala bolnišnico, kjer se je pogovarjala z materami ter razdelila plišaste medvedke in odeje. Kasneje se je v predsedniški palači ob skodelici čaja zasebno sestala še z gansko prvo damo Rebecco Akufo-Addo, s katero sta si izmenjali darila.

Turnejo bo nadaljevala v Malaviji, Keniji in Egiptu

Turnejo po črni celini bo Melania Trump v naslednjih dneh nadaljevala v Malaviju, Keniji in Egiptu. Bela hiša sicer podrobnosti o njeni turneji zaradi varnostnih razlogov ni razkrila. Sporočila pa je, da si je prva dama že dlje časa želela obiskati to celino. Kot je prva dama ZDA sama dejala, jo bo njena turneja vodila v "štiri čudovite in zelo različne afriške države".

Obisk Melanie so sicer nekoliko zasenčile opazke njenega soproga, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je januarja afriške države označil za "usrane luknje". Bela hiša je sicer zanikala, da bi Trump to res dejal.