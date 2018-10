Melania v Keniji hranila slončke

Po hranjenju slončka si je nataknila značilno čelado za safarije in si ogledala nacionalni park blizu Nairobija. Kasneje ima še načrtovan obisk sirotišnice.

Ameriška prva dama Melania Trump se je danes v okviru turneje po Afriki v Keniji udeležila safarija, kjer je obiskala tudi mlade slone. Na posnetkih je delovala sproščena in nasmejana, slonje mladiče pa je hranila tudi po steklenički.

Prva dama se je v četrtek sicer mudila v Malaviju, kjer jo je pričakala manjša skupina protestnikov. Po navedbah Bele Hiše so Malavi za postajo Melanie Trump na njeni prvi samostojni turneji izbrali zaradi visoke stopnje revščine v državi in težav pri dostopu do izobrazbe, s katerimi se soočajo otroci, še posebej deklice.

Afriško turnejo je pričela v torek v Gani, kjer je preživela dva dneva. Bela hiša sicer podrobnosti o njeni turneji zaradi varnostnih razlogov ni razkrila. Sporočila pa je, da si je prva dama že dlje časa želela obiskati to celino. Kot je prva dama ZDA sama dejala, jo bo njena turneja vodila v "štiri čudovite in zelo različne afriške države".