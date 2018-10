Melania meni, da je ena najbolj nadlegovanih ljudi na svetu

Melania pravi, da se počuti kot najbolj nadlegovana oseba na planetu - no, ena od najbolj nadlegovanih, saj je pogosto tarča neusmiljenih spletnih komentatorjev, ki kritizirajo vse - od njenega videza, naglasa, do tega, da je priseljenka, tarča opazk sta pogosto njena garderoba in njena manekenska preteklost ter samo dejstvo, da je poročena z Donaldom Trumpom.

Kritiki seveda niso dolgo čakali z odzivom in prvo damo opozarjajo, da tudi njen soprog Donald Trump s svojimi zajedljivimi in direktnimi opazkami ni ravno zgled spletne strpnosti.

"Otroke moramo izobraziti o primernem vedenju in emocionalnih učinkih, da bodo znali ravnati prav, ko odrastejo,"je prva dama dejala v delčku intervjuja, ki so ga predvajali v oddaji Good Morning America.

Gre sicer za zelo težko pričakovan intervju na drugi strani Atlantika, ki bo predvajan v petek zvečer, saj je prva dama zelo odkrito odgovarjala na širok spekter vprašanj. Med drugim se je dotaknila gibanja #Metoo in dejala, da morajo vsi, ki kogar koli obtožujejo neprimernega spolnega vedenja, postreči z dokazi. Priznala je tudi, da vsem ljudem, s katerimi sta s soprogom obkrožena v Beli hiši, ni mogoče zaupati. O imenih sicer ni želela govoriti. Spregovorila pa je tudi o mučnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki večinoma prezirajo Trumpa in posledično s prvo damo ne želijo sodelovati. Katerim organizacijam je bilo sodelovanje ponujeno, sicer prav tako ni razkrila.