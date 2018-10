Dobrodošlica Trumpovi soprogi: Malavi ni 'usrana luknja'

Gre za prve proteste od začetka turneje ameriške prve dame na črni celini, ki jo je začela v torek v Gani. Njen soprog naj bi v začetku leta afriške države označil za "usrane luknje", s čimer je vznemiril diplomate.

Melania Trump je sicer v Malaviju najprej obiskala osnovno šolo, kjer so jo otroci pozdravili s pesmijo dobrodošlice. Ogledala si je tudi kakih 200 šolarjev pri pouku, ki je potekal na prostem. Razdelila je nekaj nogometnih žog z napisom Be Best (Bodi najboljši), sloganom kampanje za dobrobit otrok, ki jo je začela maja.