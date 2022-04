Člana ekipe Red Bull air force sta se odločila za poseben podvig. To je menjava letala v zraku. Luke Aikins in njegov mlajši bratranec Andy Farrington sta svoji letali usmerila v sinhroni prosti pad z višine 4000 metrov in ugasnila motorja. Nato naj bi skočila vsak iz svojega letela, pristala v drugem letalu, zagnala motorje in ponovno prevzela nadzor nad letalom, a žal je uspelo le enemu.