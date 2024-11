Delavci so za zaprtje poslovalnic M Tehnike izvedeli pol ure pred uradno objavo

"Delodajalec bi moral v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri opravljanju predhodno obvestiti svet delavcev in pridobiti njegovo soglasje. Tega delodajalec ni storil. Menimo, da obveščenost ni enaka pojmu usklajenost. Usklajevanje pomeni dogovarjanje in izmenjavanje mnenj, obveščeni smo bili pa, kot sem rekla, le pol ure pred uradno objavo," pravi predsednica Sindikata trgovinskih delavcev Slovenije Tina Skubic .

Mercator dodatnih pojasnil ne daje, kot le, da je šlo za napačno razumevanje s sindikalne strani, ker da nikoli ni bilo rečeno, da so zadeve usklajene, temveč da se še usklajujejo. "Menimo, da bi socialni dialog lahko bil boljši, bolj transparenten in zgleden," dodaja Skubiceva. A tak je že, verjamejo v Mercatorju, kjer bodo več kot 450 zaposlenim ponudili premestitev v živilske trgovine. "Po naših informacijah si bo večina teh zaposlenih iz Tehnike iskala zaposlitve drugje. Ta delovna mesta Tehnike in prodajalcev v živilski stroki niso primerljiva," še pojasni.

"Mercator ima v živilskem delu sam pravzaprav velike težave pridobiti delavce, veliko jih odhaja drugam, kjer so boljše plače, boljši pogoji," morebitne zavrnitve premestitev zato ekonomista Mateja Lahovnika ne bodo presenetile, kot tudi ne, če bi Mercator v letu dni znova prodali. "Lastnica Mercatorja Fortenova se je zadolžila pri finančnem skladu HPS, ki je postavil zelo stroge finančne pogoje. Razmere na trgu so težke, energenti so vse dražji, delovne sile primanjkuje, konkurenca je huda. Predvsem Lidl in Hofer sta izjemno agresivna pri pridobivanju tržnega deleža novih kupcev, tako da za Mercator ne bo enostavno," še dodaja Lahovnik.

Prav zaradi finančnih težav deloma ni presenečenje odstop od nakupa Tuša, kjer sicer pravijo, da bodo njihovi naslednji koraki usmerjeni v iskanje resnejših kupcev. "Če je Mercator odstopil od tega nakupa in v Billi oziroma Rewe ugotovijo, da so edini preostali kupec, je vedno nevarnost, da bodo poskušali to izkoristiti s kakšno zelo nizko ponudbo."

Zato Lahovnik ocenjuje, da bodo pri Tušu prodajo za zdaj postavili na stran.