Vidno tresoča se Merklova: Spila sem tri kozarce vode, počutim se dobro

Kanclerka je nato na novinarski konferenci odgovorila, da se počuti dobro, kot razlog za drgetanje pa je navedla dehidracijo:"Spila sem vsaj tri kozarce vode in počutim se dobro," njene besede povzema BBC. Temperature so v Nemčiji sicer danes dosegle 30 stopinj Celzija.

Nemška kanclerka Angela Merkel je na vroč dan v Berlinu sprejela ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega . A ko sta igrali himni obeh držav se je 64-letnica, ki je stala zraven ukrajinskega kolega, vidno močno tresla, zdelo se je, kot da še komaj stoji na nogah. In mnoge je zaskrbelo za zdravstveno stanje ene najvplivnejših žensk na svetu, ki se je po sicer kmalu zbrala in sprehodila po rdeči preprogi z Zelenskim.

Na njegovem prvem uradnem obisku v Nemčiji sta s kanclerko govorila o bilateralnih odnosih in o mirovnem sporazumu iz Minska. Zelenski se je po poročanju DWzaobljubil, da bo Ukrajino popeljal na pot proti Evropski uniji in zvezi Nato, Merklova pa je podprla njegove pozive k ohranitvi sancij proti Rusiji, uvedenih zaradi aneksije Krima in nasilja na vzhodu Ukrajine:"Dokler ne pride do napredka na tem področju, sankcije ne morejo biti odpravljene. Sankcije, uvedene zaradi Krima, pa lahko odpravimo samo, ko se Krim vrne Ukrajini,"je dejala.