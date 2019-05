Merklova napadla nacionalizem, hkrati pa ploskala ob Thompsonu

Nemška kanclerka Angela Merkel se je v Zagrebu udeležila predvolilnega zborovanja stranke HDZ. kjer sta skupaj z osrednjim govorcem in spitzenkandidatom EPP Manfredom Webberom, ostro napadl nacionalizem. A kanclerka je tudi veselo ploskala ob predvajanju prljubljene pesmi nacionalistov "Lijepa naša", ki jo izvaja kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković - Thompson.

V zagrebški dvorani Dražena Petrovića, kjer ni bilo videti evropskih zastav, je Angela Merkel opozorila, da v EU obstajajo struje, ki "prihajajo iz različnih smeri in prezirajo skupne evropske vrednote ter želijo uničiti unijo". Poudarila je, da se je treba proti temu odločno boriti. Med drugim je ocenila, da so mir, varnost in svoboda pomembni v boju proti populizmu.

Kanclerka je ostro obsodila nacionalizem in poskuse razdiranja Evrope. FOTO: AP

'Rajala' ob Thompsonu "V Nemčiji imamo že 74 let miru, vi pa ste še v devetdesetih imeli vojno in veste, kaj to pomeni, zato je pomembno, da ohranimo mir," je zbranim povedala kanclerka in dodala, da je Evropa projekt svobode, ki terja tako zastopanje nacionalnega interesa kot razumevanje drugega in iskanje skupnih rešitev. "Nacionalizem poskuša uničiti Evropo in proti temu se moramo boriti," je sporočila.

Tako Merklova kot Webber sta s ploskanjem pospremila zabavni program predvolilnega shoda, katerega del je bil tudi predvajanje sporne Thompsonove skladbe. FOTO: AP

Na koncu govora je v hrvaškem jeziku pozvala vse navzoče, naj se udeležilo evropskih volitev in ponudijo roko miru in blaginji ter podprejo Webra in kandidate HDZ. Ob tem je doživela ovacije več kot 5000 udeležencev zborovanja. Organizatorji so predvajali tudi sporno skladbo Marka Perkovića - Thompsona "Lijepa li si", v kateri pevec izraža odkrito prisvajanje dela Bosne in Hercegovine. Merklova je pesem pospremila s ploskanjem, ob koncu pa še skupaj z zbranimi zapela himno HDZ.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke