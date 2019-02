Merklova okarala ZDA in posvarila pred okrnitvijo odnosov z Rusijo

V nagovoru na konferenci je bila kanclerka kritična do ZDA, ki načrtujejo delen umik svojih vojakov iz Afganistana. Tovrstna poteza bi po njenem prepričanju ogrozila celotno operacijo in varnostne razmere v tej državi. S tem je spomnila na nedavna svarila Nemčije, da je posredovanje nemških vojakov v tej državi v veliki meri odvisno tudi od ameriških zmogljivosti. Tudi umik ameriških vojakov iz Sirije bo imel posledice v regiji, je še opozorila Merklova. "Ali je dobra ideja, da se Američani nenadoma in hitro umaknejo iz Sirije? Ali bo to znova okrepilo sposobnosti Irana in Rusije, da širita svoj vpliv," je dejala.

Zahodne partnerje je kanclerka posvarila pred okrnitvijo odnosov z Rusijo, saj da se bo Moskva nato osredotočila na sodelovanje s Kitajsko. Znova je branila tudi izgradnjo plinovoda Severni tok 2, saj so že v času hladne vojne uvažali plin iz Rusije in ne vidi razloga, zakaj bi se moralo to sedaj spremeniti. Do uvažanja ruskega plina so sicer najbolj kritični v ZDA.

Merklova pozvala k ohranitvi jedrskega sporazuma

Pred kritikami iz ZDA je Merklova branila tudi Iran in jedrski dogovor. Sicer se strinja z Američani, da je treba izvajati pritisk na Iran, vendar niso na isti strani glede načina izvajanja pritiska. Po pozivih ameriškega podpredsednika Mika Penceaevropskim državam, naj odstopijo od iranskega jedrskega sporazuma, je Merklova danes pozvala k njegovi ohranitvi.

V bavarski prestolnici se danes nadaljuje tradicionalna varnostna konferenca, ki se je udeležuje tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Udeleženci bodo na panelih razpravljali o nadzoru orožja, neširjenju jedrskega orožja in razorožitvi, razmerah v jugovzhodni in vzhodni Evropi ter podnebnih spremembah.