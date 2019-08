Merklova ponovno pozvala k urejenemu brexitu

Pri tem je nemška kanclerka Angela Merkel poudarila, da je irsko varovalo potrebno, dokler EU in Velika Britanija ne najdeta dolgoročne rešitve glede meje med Združenim kraljestvom in Irsko. Izrazila je upanje, da bi rešitev za irsko varovalo lahko našli "v naslednjih 30 dneh".

Tudi Boris Johnson je izrazil prepričanje, da je dogovor še mogoč in da imata London in Bruselj do 31. oktobra, ko bo Velika Britanija izstopila iz EU, dovolj prostora za pogajanja. "Jasno je, da ne moremo sprejeti trenutnega sporazuma o izstopu, dogovora, ki bo bodisi razdelil Združeno kraljestvo, bodisi nas ujel v trgovinske dogovore EU," je po poročanju britanskega BBC dejal Johnson.

Nemška kanclerka je dejala, da je zdaj osredotočena na to, da Britanija izstopi iz EU na tak način, da bi lahko obe strani še naprej imeli tesne in prijateljske odnose.

Johnsona, ki je v vlogi britanskega premierja na prvi turneji v tujini, je v Berlinu pričakala množica, ki je vzklikala "ustavite brexit".