Merklovo zamenjala za francosko prvo damo

"Ne morem verjeti, da se ženska, kot sem jaz, danes rokuje s francoskim predsednikom. Prosim, ne pripravite me do joka," je Macronu dejala presrečna gospa, ki je v ponedeljek praznovala 101. rojstni dan. "Joj, to je res neverjeten rojstni dan," je dodala. Nekaj trenutkov zatem se je v navalu navdušenja obrnila k nemški kanclerki Angeli Merkel, ki je tedaj stala v bližini francoskega predsednika, prijela njeno roko ter jo prijazno vprašala: "Ali ste vi gospa Macron?". Merklova ji je vljudno odgovorila: "Ne, jaz sem nemška kanclerka." Zadrega je nato trajala še nekaj trenutkov, saj je morala Merklova Francozinji, tudi ob pomoči tolmača, še nekajkrat ponoviti, kdo dejansko je.

Ko je gospa vendarle dojela, s kom govori, je vzhičeno dejala: "To je fantastično! Da se to zgodi preprosti ženski, kot sem jaz!"

Na koncu ji je francoski predsednik zaželel veselo praznovanje rojstnega dne in jo razveselila tudi s poljubom v slovo. Stoletnica se mu je zahvalila in obljubila, da se bo komemoracije udeležila tudi naslednje leto.