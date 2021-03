Mešanec med nemškim ovčarjem in rotvajlerjem do smrti raztrgal deklico

"Ko bi čas le lahko zavrteli nazaj," sta prebivalca Mengša v šoku opisovala tragedijo, v kateri je njun triletni mešanec med nemškim ovčarjem in rotvajlerjem do smrti raztrgal osemletno deklico. Ta se je po besedah lastnikov psa mimo ograje odpravila proti živali, ki do takrat ni bila registrirana kot nevarna. Čeprav je bil pes na verigi, se je srečanje končalo tragično. V centralnem registru psov je zabeleženih 2036 nevarnih pasem. Od tega je 32 rotvajlerjev in 1043 mešancev. To so psi, ki kažejo napadalno vedenje ali pa so že ugriznili človeka ali žival.

