Mesec: CSS bomo rešili

Olajšanje in solze sreče zaposlenih. Tako bi lahko povzeli izkupiček sestanka v Škofji Loki, na katerem so o usodi invalidskega podjetja CSS razpravljali predstavniki lokalne skupnosti in gospodarstva ter minister za delo Luka Mesec. Slednji je namreč napovedal zaustavitev likvidacije podjetja, skupaj s predsednikom državnega sveta Markom Lotričem pa je k takojšnjemu odstopu z mesta likvidacijskega upravitelja pozval sicer direktorja podjetja Uroša Zarnika. Zaključkov sestanka so zelo veseli tudi v sindikatu podjetja, kjer so prepričani, da zaposlene zdaj čakajo boljši časi.