Mesec dni po potresu prebivalci še vedno brez spodobne strehe nad glavo

Številni prebivalci hrvaške Petrinje in okoliških krajev so mesec dni po katastrofalnem potresu še vedno brez spodobne strehe nad glavo. Od obljubljenega stanovanjskega naselja zabojnikov s toplo vodo in ogrevanjem v Petrinji ni postavljen še niti en zabojnik. Skrbi povzroča tudi sesedanje tal, saj z vsakim popotresnim sunkom v tleh nastane nova ogromna luknja. Ob vsem tem pa ljudem življenje greni še birokracija. Če želijo dobiti odškodnino in pomoč, pa morajo oblastem predložiti tudi do 70 različnih potrdil, dokazil in obrazcev.

