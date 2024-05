Mesec: Stanje na inšpektoratu je drugačno od tistega, ki ga prikazujejo mediji

Ministrstvo za delo vodi Luka Mesec, politik, ki je imel o pravicah delavcev vedno največ povedati, zdaj pa ima kot minister hude težave. Inšpektorat za delo, kjer ljudi nastavlja prav Mesec, se ves čas ukvarja s svojimi težavami namesto s tujimi. Od njegovega prihoda na ministrstvo so na inšpektoratu zamenjali že dva glavna inšpektorja, ob tem naj bi odšlo tudi 27 zaposlenih. A danes je pred kamerami minister Mesec govoril vse kaj drugega: da vendarle ni tako slabo, kot beremo v medijih, in da vodstvo uživa njegovo podporo. Namesto obljub, da bo bolje in pod Levico drugače, se borijo, da ni še slabše, kot je bilo.