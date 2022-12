Kako v prihodnje preprečiti trpinčenje živali?

Če so v torek v Kmetijski zadrugi Rače trdili, da posnetki ne prikazujejo spornih praks ob klanju živali in da je to pač klavnica, so v petek na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin povedali, da na posnetkih še zdaleč ni vse v redu. A težava je, da so bile kršitve vidne zgolj na posnetkih. Ko je inšpekcija opravila še pregled na mestu, kjer naj bi neustrezno omamljali živali in jih zbadali z električnimi palicami, nepravilnosti niso ugotovili. Kakšne so rešitve, da do primerov neprimernega ravnanja ali celo trpinčenja živali ne bi več prišlo?