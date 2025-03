Mesta, od katerih so ostale le ruševine, in več kot milijon smrtnih žrtev

Kljub vsemu trpljenju in izgubam odločnosti ukrajinskega ljudstva ni moč zatreti, saj se borijo za svojo prihodnost in pravico do dostojnega življenja. Natanko pred tremi leti so prebivalce Ukrajine zbudile prve eksplozije, s katerimi je ruski predsednik Vladimir Putin začel najhujši vojni spopad v Evropi po drugi svetovni vojni. Konflikt je v treh letih terjal več kot milijon smrtnih žrtev, povzročil humanitarno krizo in razselil več kot 10 milijonov Ukrajincev. V Sloveniji je od začetka vojne začasno zaščito prejelo skoraj 10 tisoč ukrajinskih beguncev, med njimi je tudi Hana Černišova, ki nam je pripovedovala, kako z grozo in strahom spremlja dogajanje v svoji domovini.