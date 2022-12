Če ste letos pridno hodili v službo, vrtec ali šolo, pridno pozdravili sosedo ali soseda in vestno ločevali smeti, vas bo zagotovo obiskal prvi izmed treh dobrih mož – Sveti Miklavž. Miklavževanja potekajo po vsej Sloveniji, naša novinarka Vesna Petrovič pa ga je pričakala v prestolnici. Dobri mož se je z vzpenjačo spustil na Krekov trg, kjer so ga čakali angelčki in parklji. Skupaj pa so pot nadaljevali na Prešernov trg.